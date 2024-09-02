Благодатских Василий (Василис)
Место рожденияМесто рождения Кировская обл., Кильмезский р-н, с/с Вихаревский, д. Кочурово
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Благодатских Иван
Мать: Анисия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Сын: Благодатских Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно