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Благодатских Василий (Василис)

Место рождения

Место рождения Кировская обл., Кильмезский р-н, с/с Вихаревский, д. Кочурово

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Благодатских Иван

Мать: Анисия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Колотова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благодатских Григорий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1888

Сын: Благодатских Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1891

Сын: Благодатских Кондратий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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