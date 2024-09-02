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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благодатских Григорий

Отец ребёнка: Благодатских Василий (Василис)

Рождение ребёнка
1888

Сын: Благодатских Николай

Отец ребёнка: Благодатских Василий (Василис)

Рождение ребёнка
1891

Сын: Благодатских Кондратий

Отец ребёнка: Благодатских Василий (Василис)

Смерть
Неизвестно

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