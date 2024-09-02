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Благодатских Николай

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Место рождения

Место рождения Кировская обл., Кильмезский р-н, с/с Вихаревский, д. Кочурово

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Благодатских Василий (Василис)

Мать: ?

Рождение ребёнка
1921

Сын: Благодатских Анатолий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
22.04.1922

Сын: Благодатских Александр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Благодатских) Соня

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1927

Сын: Благодатских Петр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1930

Сын: Благодатских Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Благодатских) Раиса

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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