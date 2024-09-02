Благодатских Николай
Место рожденияМесто рождения Кировская обл., Кильмезский р-н, с/с Вихаревский, д. Кочурово
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Благодатских Василий (Василис)
Мать: ?
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
22.04.1922
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Благодатских) Соня
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1927
Сын: Благодатских Петр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1930
Сын: Благодатских Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Благодатских) Раиса
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно