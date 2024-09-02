Анисия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благодатских Федор

Отец ребёнка: Благодатских Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Благодатских) Евдокия

Отец ребёнка: Благодатских Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благодатских Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Благодатских) Васса

Отец ребёнка: Благодатских Иван

Рождение ребёнка
1870

Сын: Благодатских Василий (Василис)

Отец ребёнка: Благодатских Иван

Рождение ребёнка
1880

Сын: Благодатских Денис

Отец ребёнка: Благодатских Иван

Смерть
Неизвестно

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