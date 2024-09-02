Анисия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благодатских Федор
Отец ребёнка: Благодатских Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Благодатских) Евдокия
Отец ребёнка: Благодатских Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Благодатских Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Благодатских) Васса
Отец ребёнка: Благодатских Иван
Рождение ребёнка
1870
Сын: Благодатских Василий (Василис)
Отец ребёнка: Благодатских Иван
Рождение ребёнка
1880
Сын: Благодатских Денис
Отец ребёнка: Благодатских Иван
Смерть
Неизвестно