Горбунов Тихон Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Горбунов Ефим
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Горбунова Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Карповна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Горбунова Елена Тихоновна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Карповна
Рождение ребёнка
20.01.1929
Дочь: Глушкова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Анна (Предположительно)
Мать ребёнка: Горбунова Мария Карповна
Девочка, зовут предположительно, Анна, умерла в возрасте , примерно, 1-1,5 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Мария Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Зинаида Тихоновна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Василий Тихонович
Мать ребёнка: Горбунова Мария Карповна
Смерть
1985