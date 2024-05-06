Горбунова Мария Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Горбунова Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Горбунова Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
20.01.1929
Дочь: Глушкова Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Анна (Предположительно)
Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович
Девочка, зовут предположительно, Анна, умерла в возрасте , примерно, 1-1,5 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Зинаида Тихоновна
Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Василий Тихонович
Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович
Смерть
1971