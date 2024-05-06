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Горбунова Мария Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Горбунова Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Горбунова Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович

Рождение ребёнка
20.01.1929

Дочь: Глушкова Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Анна (Предположительно)

Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович

Девочка, зовут предположительно, Анна, умерла в возрасте , примерно, 1-1,5 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Тихон Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Зинаида Тихоновна

Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Василий Тихонович

Отец ребёнка: Горбунов Тихон Ефимович

Смерть
1971
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