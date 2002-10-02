Глушкова (Горбунова) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Горбунова) Анна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1929

Дата смерти

02.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929

Отец: Горбунов Тихон Ефимович

Мать: Горбунова Мария Карповна

Рождение ребёнка
12.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глушков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
08.02.1960

Сын: Глушков Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Глушков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Глушков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Глушков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Широкова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Глушков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1971

Сын: Глушков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Глушков Николай Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Николай Ефимович

Смерть
02.10.2002
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