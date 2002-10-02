Глушкова (Горбунова) Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1929
Дата смерти02.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929
Отец: Горбунов Тихон Ефимович
Мать: Горбунова Мария Карповна
Рождение ребёнка
12.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глушков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
08.02.1960
Отец ребёнка: Глушков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Глушков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Глушков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Широкова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Глушков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1971
Сын: Глушков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Глушков Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2002