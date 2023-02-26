Заботкина Анастасия Константинова
Место рожденияс.Щедрино
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Жалнин Константин Михайлов
Мать: Устинья Андреева
с.Щедрино
Бракосочетание
09.?.1880
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
10.06.1883
Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
14.07.1884
Дочь: Агрипина Дмитриева
Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
22.11.1888
Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
01.02.1891
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
14.01.1892
Сын: Заботкин Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев
Смерть
Неизвестно