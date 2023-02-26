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Заботкина Анастасия Константинова

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Место рождения

с.Щедрино

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Жалнин Константин Михайлов

Мать: Устинья Андреева

с.Щедрино
Бракосочетание
09.?.1880

Муж: Заботкин Дмитрий Григорьев

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
10.06.1883

Сын: Заботкин Тихон Дмитриев

Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.07.1884

Дочь: Агрипина Дмитриева

Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.11.1888

Сын: Заботкин Стефан Дмитриев

Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.02.1891

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.01.1892

Сын: Заботкин Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Заботкин Дмитрий Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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