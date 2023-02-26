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Жалнин Константин Михайлов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: Михаил

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Корнеева Анна Константинова

Мать ребёнка: Устинья Андреева

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федора Константинова

Мать ребёнка: Устинья Андреева

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1837

Дочь: Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: Ксения (Домна) Константинова

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анатолия Константинова

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Заботкина Анастасия Константинова

Мать ребёнка: Устинья Андреева

с.Щедрино
Смерть
Неизвестно
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