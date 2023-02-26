Жалнин Константин Михайлов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: Михаил
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Корнеева Анна Константинова
Мать ребёнка: Устинья Андреева
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федора Константинова
Мать ребёнка: Устинья Андреева
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1837
Дочь: Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: Ксения (Домна) Константинова
Мать ребёнка: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анатолия Константинова
Мать ребёнка: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Заботкина Анастасия Константинова
Мать ребёнка: Устинья Андреева
с.Щедрино
Смерть
Неизвестно