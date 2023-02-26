Ксения (Домна) Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: Жалнин Константин Михайлов
Мать: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефимов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ефимов
Смерть
Неизвестно