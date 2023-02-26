Ксения (Домна) Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Домна) Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Жалнин Константин Михайлов

Мать: Устинья Андреева

Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ефимов

Смерть
Неизвестно
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