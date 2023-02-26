Устинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1821
Дочь: Корнеева Анна Константинова
Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федора Константинова
Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1837
Дочь: Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: Ксения (Домна) Константинова
Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анатолия Константинова
Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Заботкина Анастасия Константинова
Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов
с.Щедрино
Смерть
Неизвестно