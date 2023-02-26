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Устинья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Корнеева Анна Константинова

Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федора Константинова

Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1837

Дочь: Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов

Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: Ксения (Домна) Константинова

Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анатолия Константинова

Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Заботкина Анастасия Константинова

Отец ребёнка: Жалнин Константин Михайлов

с.Щедрино
Смерть
Неизвестно
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