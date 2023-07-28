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Бегун Макар Павлович

Место рождения

Мокрое, Житомирська область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Бегун Павел Иванович

Мать: Бегун Ксения

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Мокрое, Рівненська область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Бегун Иван Макарович

Мать ребёнка: Бегун Ульяна Тимофеевна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Бегун Евсей Макарович

Мать ребёнка: Бегун Ксения

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
30.03.1853 ст.

Дочь: Анастасия Макаровна

Мать ребёнка: Бегун Ульяна Тимофеевна

Мокрое, Житомирська область
восприемники: того же села крестьяне Григорий Григорьев Бегун и с Марфою Павловой дочерью (сестра отца?) женою Аввакума Максимчука.
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Бегун Михаил Макарович

Мать ребёнка: Бегун Ульяна Тимофеевна

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегун Ульяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно