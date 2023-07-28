Бегун Макар Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Бегун Павел Иванович
Мать: Бегун Ксения
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Мария Макаровна
Мать ребёнка: не указана
Мокрое, Рівненська область
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Бегун Иван Макарович
Мать ребёнка: Бегун Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Бегун Ксения
Рождение ребёнка
30.03.1853 ст.
Дочь: Анастасия Макаровна
Мать ребёнка: Бегун Ульяна Тимофеевна
восприемники: того же села крестьяне Григорий Григорьев Бегун и с Марфою Павловой дочерью (сестра отца?) женою Аввакума Максимчука.
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Бегун Ульяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бегун Ульяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно