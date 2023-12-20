Бухер (Бегун) Евдокия Макаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1838
Отец: Бегун Макар Павлович
Мать: не указана
Метрика о рождении пока не найдена. В записи о браке фамилия не указана, но в поручителях фигурирует Григорий Григорьевич Бегун. Все данные требуют подтверждения. В ревизской сказке за 1858 год у Мак... Показать все
Бракосочетание
09.11.1858 ст.
Смерть
Неизвестно