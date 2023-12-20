Бухер (Бегун) Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухер (Бегун) Евдокия Макаровна

Место рождения

Мокрое, Житомирська область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
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Место
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Рождение
Около 1838

Отец: Бегун Макар Павлович

Мать: не указана

Мокрое, Житомирська область
Метрика о рождении пока не найдена. В записи о браке фамилия не указана, но в поручителях фигурирует Григорий Григорьевич Бегун. Все данные требуют подтверждения. В ревизской сказке за 1858 год у Мак... Показать все
Бракосочетание
09.11.1858 ст.

Муж: Бухер Демьян Фёдорович

Мокрое, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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