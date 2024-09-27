Бегун Захар Макарович
Место рождения
Дата рождения24.03.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1848 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бегун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Щербатюк (Бегун) Степанида Захаровна
Мать ребёнка: Бегун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Бегун Лука Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.
Мать ребёнка: Бегун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1900 ст.
Дочь: (Бегун) Харетина Захаровна
Мать ребёнка: Бегун Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно