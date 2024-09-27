Бегун Захар Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБегун Захар Макарович

Бегун Захар Макарович

Место рождения

Мокрое, Житомирська область

Дата рождения

24.03.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1848 ст.

Отец: Бегун Макар Павлович

Мать: Бегун (Зубчук) Ульяна Тимофеевна

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегун Мария Ивановна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Щербатюк (Бегун) Степанида Захаровна

Мать ребёнка: Бегун Мария Ивановна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Бегун Лука Захарович

Мать ребёнка: не указана

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.

Сын: Бегун Афанасий Захарович

Мать ребёнка: Бегун Мария Ивановна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
05.10.1900 ст.

Дочь: (Бегун) Харетина Захаровна

Мать ребёнка: Бегун Мария Ивановна

Мокрое, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.