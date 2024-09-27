Бегун Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Щербатюк (Бегун) Степанида Захаровна
Отец ребёнка: Бегун Захар Макарович
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.
Отец ребёнка: Бегун Захар Макарович
Рождение ребёнка
05.10.1900 ст.
Дочь: (Бегун) Харетина Захаровна
Отец ребёнка: Бегун Захар Макарович
Смерть
Неизвестно