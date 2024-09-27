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Бегун Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегун Захар Макарович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Щербатюк (Бегун) Степанида Захаровна

Отец ребёнка: Бегун Захар Макарович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.

Сын: Бегун Афанасий Захарович

Отец ребёнка: Бегун Захар Макарович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
05.10.1900 ст.

Дочь: (Бегун) Харетина Захаровна

Отец ребёнка: Бегун Захар Макарович

Мокрое, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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