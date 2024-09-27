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Бегун Николай Макарович

Место рождения

Мокрое, Житомирська область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Бегун Макар Павлович

Мать: Бегун (Зубчук) Ульяна Тимофеевна

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегун Мелания Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегун Параскева Моисеевна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
15.11.1866 ст.

Дочь: (Бегун) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бегун Мелания Ивановна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
12.08.1896 ст.

Сын: Бегун Максим Николаевич

Мать ребёнка: Бегун Параскева Моисеевна

Мокрое, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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