Бегун Николай Макарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бегун Мелания Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1866 ст.
Дочь: (Бегун) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бегун Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1896 ст.
Мать ребёнка: Бегун Параскева Моисеевна
Смерть
Неизвестно