Веснин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти10.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Веснин Филип Осипович (Иосифович)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веснина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1924
Мать ребёнка: Веснина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1926
Мать ребёнка: Веснина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Петухова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Веснина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1938
Дочь: Улемская Елена Ивановна
Мать ребёнка: Веснина Наталья Ивановна
Смерть
10.07.1942
Теремец Курляндский