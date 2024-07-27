Веснин Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеснин Иван Филиппович

Веснин Иван Филиппович

avatar

Место рождения

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

10.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Веснин Филип Осипович (Иосифович)

Мать: не указана

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веснина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1924

Сын: Веснин Савелий Иванович

Мать ребёнка: Веснина Наталья Ивановна

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.02.1926

Сын: Веснин Трифон Иванович

Мать ребёнка: Веснина Наталья Ивановна

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Петухова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Веснина Наталья Ивановна

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
10.06.1938

Дочь: Улемская Елена Ивановна

Мать ребёнка: Веснина Наталья Ивановна

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
10.07.1942
Теремец Курляндский

Мы используем куки для улучшения работы сайта.