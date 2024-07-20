Веснин Филип Осипович (Иосифович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшенина Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Веснин Игнатий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно