Веснин Филип Осипович (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веснин Филип Осипович (Иосифович)

Место рождения

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Веснин Осип Митрофанович

Мать: Веснина Фотинья Филипповна

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенина Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веснин Ефим Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Веснин Игнатий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Веснин Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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