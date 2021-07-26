Улемская (Веснина) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1938
Дата смерти26.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Улемский Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: Улемский Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: Улемский Валерий
Смерть
26.07.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)