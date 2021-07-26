Улемская (Веснина) Елена Ивановна 10.06.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улемская (Веснина) Елена Ивановна

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Место рождения

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

10.06.1938

Дата смерти

26.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1938

Отец: Веснин Иван Филиппович

Мать: Веснина (Падерина) Наталья Ивановна

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улемский Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Улемский Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Улемский Валерий

Смерть
26.07.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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