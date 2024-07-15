Петухова (Веснина) Зинаида Ивановна 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петухова (Веснина) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Веснин Иван Филиппович

Мать: Веснина (Падерина) Наталья Ивановна

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Петухов Сергей

Рождение ребёнка
1956

Сын: Петухов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Петухов Сергей

Смерть
1987
Курган, город Курган, Курганская область

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