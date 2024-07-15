Петухова (Веснина) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петухов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Петухов Сергей
Рождение ребёнка
1956
Сын: Петухов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Петухов Сергей
Смерть
1987
Курган, город Курган, Курганская область