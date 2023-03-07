Кекушев Алексей Евмениев
Место рождения
Дата рождения10.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1859
Отец: Кекушев Евмений Матвеев
Мать: Кекушева Дария Николаева
Бракосочетание
23.10.1883
Жена: Кекушева Устина Ефимова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1884
Сын: Кекушев Михаил ст
Мать ребёнка: Кекушева Устина Ефимова
Рождение ребёнка
21.10.1885
Мать ребёнка: Кекушева Устина Ефимова
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Кекушева Устина Ефимова
Рождение ребёнка
25.09.1890
Мать ребёнка: Кекушева Устина Ефимова
Рождение ребёнка
До 1895
Мать ребёнка: Кекушева Устина Ефимова
Смерть
Неизвестно