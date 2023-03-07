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Кекушев Алексей Евмениев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.03.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1859

Отец: Кекушев Евмений Матвеев

Мать: Кекушева Дария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.10.1883

Жена: Кекушева Устина Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1884

Сын: Кекушев Михаил ст

Мать ребёнка: Кекушева Устина Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Кекушев Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Кекушева Устина Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Кекушева Устина Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1890

Сын: Кекушев Иван Алексеев

Мать ребёнка: Кекушева Устина Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Кекушев Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Кекушева Устина Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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