Кекушева (Волкова) Устина Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1883
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1884
Сын: Кекушев Михаил ст
Отец ребёнка: Кекушев Алексей Евмениев
Рождение ребёнка
21.10.1885
Отец ребёнка: Кекушев Алексей Евмениев
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Кекушев Алексей Евмениев
Рождение ребёнка
25.09.1890
Отец ребёнка: Кекушев Алексей Евмениев
Рождение ребёнка
До 1895
Отец ребёнка: Кекушев Алексей Евмениев
Смерть
Неизвестно