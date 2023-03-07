Кекушева (Волкова) Устина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекушева (Волкова) Устина Ефимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.10.1883

Муж: Кекушев Алексей Евмениев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1884

Сын: Кекушев Михаил ст

Отец ребёнка: Кекушев Алексей Евмениев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Кекушев Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Кекушев Алексей Евмениев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Кекушев Алексей Евмениев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1890

Сын: Кекушев Иван Алексеев

Отец ребёнка: Кекушев Алексей Евмениев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Кекушев Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Кекушев Алексей Евмениев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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