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Кузнецовъ Маркъ

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Место рождения

ЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Кузнецовъ Фаддей

Мать: Кузнецова Варвара Прокофьева

ЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ
Рождение ребёнка
1759

Сын: Кузнецовъ Титъ

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кузнецовъ Афонасий

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кузнецовъ Зиновей

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Дарья слепая

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Авдотья Ильина

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