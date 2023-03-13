Кузнецовъ Маркъ
Место рожденияЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Кузнецовъ Фаддей
ЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кузнецовъ Титъ
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кузнецовъ Афонасий
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кузнецовъ Зиновей
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Дарья слепая
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Авдотья Ильина