Кузнецова Авдотья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Авдотья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кузнецовъ Титъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кузнецовъ Афонасий

Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кузнецовъ Зиновей

Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Дарья слепая

Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецовъ Маркъ

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