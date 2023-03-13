Кузнецова Авдотья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кузнецовъ Титъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кузнецовъ Афонасий
Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кузнецовъ Зиновей
Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Дарья слепая
Отец ребёнка: Кузнецовъ Маркъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецовъ Маркъ