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(Кузнецова) Дарья слепая
(Кузнецова) Дарья слепая
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1774
Пол
Женский
Отец
Кузнецовъ Маркъ
1742 г.р.
Мать
Кузнецова Авдотья Ильина
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец:
Кузнецовъ Маркъ
Мать:
Кузнецова Авдотья Ильина
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