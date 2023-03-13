(Кузнецова) Дарья слепая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова) Дарья слепая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Кузнецовъ Маркъ

Мать: Кузнецова Авдотья Ильина

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