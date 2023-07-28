Udikas Priidu
Место рождения
Дата рождения30.03.1878 ст.
Дата смерти18.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1878 ст.
Отец: Udikas Mart
Мать: Udikas Madli
Рождение ребёнка
27.11.1904 ст.
Дочь: Helmi
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1904
учитель
Рождение ребёнка
16.11.1908 ст.
Сын: Udikas Elmar
Мать ребёнка: Udikas Kateriina
по нов.стилю 29.11.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Udikas Kateriina
Смерть
18.02.1960
Похороны
25.02.1960