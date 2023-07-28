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Udikas Priidu

Место рождения

Ряэгу, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

30.03.1878 ст.

Дата смерти

18.02.1960

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

1885 г.р.

Дети

1904 г.р.
1908 г.р.

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СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1878 ст.

Отец: Udikas Mart

Мать: Udikas Madli

Ряэгу, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
27.11.1904 ст.

Дочь: Helmi

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1904
учитель
Рождение ребёнка
16.11.1908 ст.

Сын: Udikas Elmar

Мать ребёнка: Udikas Kateriina

по нов.стилю 29.11.1908
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Udikas Kateriina

Смерть
18.02.1960
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Похороны
25.02.1960
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond