Udikas (Sommer) Kateriina (Catharina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Udikas (Sommer) Kateriina (Catharina)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1885 ст.

Дата смерти

10.03.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

1908 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.12.1903

Муж: Udikas Priidu

Рождение ребёнка
16.11.1908 ст.

Сын: Udikas Elmar

Отец ребёнка: Udikas Priidu

по нов.стилю 29.11.1908
Смерть
10.03.1972
Похороны
15.03.1972
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond