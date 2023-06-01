Udikas (Sommer) Kateriina (Catharina)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1885 ст.
Дата смерти10.03.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.12.1903
Муж: Udikas Priidu
Рождение ребёнка
16.11.1908 ст.
Сын: Udikas Elmar
Отец ребёнка: Udikas Priidu
по нов.стилю 29.11.1908
Смерть
10.03.1972
Похороны
15.03.1972
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond