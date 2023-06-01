(Udikas) Helmi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Udikas) Helmi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1904 ст.

Отец: Udikas Priidu

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно