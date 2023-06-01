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(Udikas) Helmi
(Udikas) Helmi
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1904 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Udikas Priidu
1878 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1904 ст.
Отец:
Udikas Priidu
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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