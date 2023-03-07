Копейкин Иван Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Копейкина Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
01.08.1889
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Копейкина Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Копейкин Иван Иванов
Мать ребёнка: Копейкина Екатерина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копейкин Петр Иванов
Мать ребёнка: Копейкина Екатерина Семенова
Смерть
Неизвестно