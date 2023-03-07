Копейкин Иван Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопейкин Иван Антонов

Копейкин Иван Антонов

avatar

Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Копейкин Антон Никифоров

Мать: Копейкина Аграфена Зиновьева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Копейкин Сергей Иванов

Мать ребёнка: Копейкина Екатерина Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1889

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Копейкина Екатерина Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Копейкин Иван Иванов

Мать ребёнка: Копейкина Екатерина Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копейкин Петр Иванов

Мать ребёнка: Копейкина Екатерина Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close