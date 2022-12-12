Копейкина Аграфена Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина Аграфена Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Копейкин Семен Антонов

Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Татьяна Антонова

Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Марфа Антонова

Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мавра Антонова

Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Копейкин Сергей Антонов

Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Копейкин Иван Антонов

Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Копейкин Филипп Антонов

Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Александра Антонова

Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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