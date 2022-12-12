Копейкина Аграфена Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Татьяна Антонова
Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Марфа Антонова
Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мавра Антонова
Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Александра Антонова
Отец ребёнка: Копейкин Антон Никифоров
Смерть
Неизвестно