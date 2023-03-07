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Копейкин Антон Никифоров

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Копейкин Никифор Филиппов

Мать: Анна Ларионова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Копейкин Семен Антонов

Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Татьяна Антонова

Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Марфа Антонова

Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мавра Антонова

Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Копейкин Сергей Антонов

Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Копейкин Иван Антонов

Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Копейкин Филипп Антонов

Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Александра Антонова

Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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