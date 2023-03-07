Копейкин Антон Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Копейкин Никифор Филиппов
Мать: Анна Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Татьяна Антонова
Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Марфа Антонова
Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мавра Антонова
Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Александра Антонова
Мать ребёнка: Копейкина Аграфена Зиновьева
Смерть
Неизвестно