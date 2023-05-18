Эдельштейн (Бродская) Сура Лейзеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эдельштейн (Бродская) Сура Лейзеровна

Место рождения

Нижний Рогачик

Дата рождения

1880

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Бродский Лазарь Иоселев

Мать: Бродская Кейла

Рождение ребёнка
1903

Сын: Эдельштейн Лазарь Моисеевич

Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Рубина Рива Моисеевна

Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лейбель Мина

Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зинкевич Зинаида Моисеевна

Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лернер Дина Моисеевна

Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович

Смерть
1918
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