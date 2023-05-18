Эдельштейн (Бродская) Сура Лейзеровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Бродский Лазарь Иоселев
Мать: Бродская Кейла
Рождение ребёнка
1903
Сын: Эдельштейн Лазарь Моисеевич
Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Рубина Рива Моисеевна
Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лейбель Мина
Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зинкевич Зинаида Моисеевна
Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лернер Дина Моисеевна
Отец ребёнка: Эдельштейн Моисей Зельманович
Смерть
1918