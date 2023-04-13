Лернер (Эдельштейн) Дина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛернер (Эдельштейн) Дина Моисеевна

Лернер (Эдельштейн) Дина Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Эдельштейн Моисей Зельманович

Мать: Эдельштейн Сура Лейзеровна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лернер Борис Тойвович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лернер Борис Тойвович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1978
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область