Лернер (Эдельштейн) Дина Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лернер Борис Тойвович
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лернер Борис Тойвович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1978
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область