Бражников Иван Казак Кр.Св. Петра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бражников Кто То
Рождение ребёнка
Около 1766
Рождение ребёнка
25.08.1770
Дочь: Васса Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Соломея Иванова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
06.12.1776
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Иванова
Смерть
До 1801