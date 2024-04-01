Бражников Иван Казак Кр.Св. Петра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБражников Иван Казак Кр.Св. Петра

Бражников Иван Казак Кр.Св. Петра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бражников Кто То

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Бражников Матвей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1770

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Соломея Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1776

Сын: Бражников Николай Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
До 1801
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close