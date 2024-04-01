Бражников Матвей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Бражников Иван Казак Кр.Св. Петра
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Бражникова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Бражникова) Мария Матвеева
Мать ребёнка: Бражникова Марфа Яковлева
Смерть
Неизвестно