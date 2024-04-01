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Бражников Матвей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Бражников Иван Казак Кр.Св. Петра

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бражникова Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Бражников Иван Матвеев

Мать ребёнка: Бражникова Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Бражникова) Мария Матвеева

Мать ребёнка: Бражникова Марфа Яковлева

Смерть
Неизвестно

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