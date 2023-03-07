Кузнецов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кузнецов Михаил
Мать: Анна Никитична
Коллекция метрических книг церквей Тамбовской губернии Ф. 1049, 36 003 ед. хр., 1744-1925 гг., описи; оп. 1, 3, 5 – в традиционном и электронном вариантах Оп. 8 Лебедянский уезд, 211 ед. хр., 1763-18... Показать все
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Михайловна
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Кузнецов Петр Васильевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1909 Место рождения: Рязанская обл., Добровский р-н, Октябрьский с/с Дата призыва: 10.08.1941 Добровский РВК, Рязанская обл., ... Показать все