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Кузнецов Петр Михайлович

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Место рождения

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кузнецов Михаил

Мать: Анна Никитична

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Коллекция метрических книг церквей Тамбовской губернии Ф. 1049, 36 003 ед. хр., 1744-1925 гг., описи; оп. 1, 3, 5 – в традиционном и электронном вариантах Оп. 8 Лебедянский уезд, 211 ед. хр., 1763-18... Показать все
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Михайловна

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Смерть
Неизвестно
Кузнецов Петр Васильевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1909 Место рождения: Рязанская обл., Добровский р-н, Октябрьский с/с Дата призыва: 10.08.1941 Добровский РВК, Рязанская обл., ... Показать все
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