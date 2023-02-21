Кузнецов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Анна Никитична
Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Коллекция метрических книг церквей Тамбовской губернии Ф. 1049, 36 003 ед. хр., 1744-1925 гг., описи; оп. 1, 3, 5 – в традиционном и электронном вариантах Оп. 8 Лебедянский уезд, 211 ед. хр., 1763-18... Показать все
Смерть
Неизвестно