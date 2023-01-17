Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Никитична

Анна Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кузнецов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Коллекция метрических книг церквей Тамбовской губернии Ф. 1049, 36 003 ед. хр., 1744-1925 гг., описи; оп. 1, 3, 5 – в традиционном и электронном вариантах Оп. 8 Лебедянский уезд, 211 ед. хр., 1763-18... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close