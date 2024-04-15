Будаков Трофим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти08.09.1886 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Будаков Сергей Федосеевич
Место жительства
С 1846
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пархоменко Вера Трофимовна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Будакова Матрона Трофимовна
Рождение ребёнка
17.02.1864 ст.
Сын: Будаков Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Будакова Анастасия Кузьминична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBD-Y?i=758&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.08.1866 ст.
Дочь: Волкова Наталия Трофимовна
Мать ребёнка: Будакова Анастасия Кузьминична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76S-T?i=20&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1886 ст.
Причина смерти: от паралича
Похороны
10.09.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98G-J?i=452&cc=3511744&cat=1008700