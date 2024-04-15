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Будаков Трофим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

08.09.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Будаков Сергей Федосеевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пархоменко Вера Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Будакова Матрона Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1864 ст.

Сын: Будаков Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Будакова Анастасия Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBD-Y?i=758&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.08.1866 ст.

Дочь: Волкова Наталия Трофимовна

Мать ребёнка: Будакова Анастасия Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76S-T?i=20&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будакова Анастасия Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
08.09.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от паралича
Похороны
10.09.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98G-J?i=452&cc=3511744&cat=1008700
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