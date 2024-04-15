Будаков Сергей Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Рождение ребёнка
1819
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Сергеевна
Место жительства
С 1846
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будакова Фекла Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно