Будаков Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудаков Михаил Сергеевич

Будаков Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Будаков Сергей Федосеевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Военная служба
С 1849
Воинское звание: рекрут | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LH-S?i=456&cat=3007372
Рождение ребёнка
12.12.1872 ст.

Дочь: Хроленко Юлиания Михайловна

Мать ребёнка: Будакова Параскева Семеновна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будакова Параскева Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close