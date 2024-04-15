Будаков Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Будаков Сергей Федосеевич
Место жительства
С 1846
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Военная служба
С 1849
Воинское звание: рекрут | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LH-S?i=456&cat=3007372
Рождение ребёнка
12.12.1872 ст.
Дочь: Хроленко Юлиания Михайловна
Мать ребёнка: Будакова Параскева Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно