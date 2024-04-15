Будакова Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будакова Параскева Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

24.06.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1872 ст.

Дочь: Хроленко Юлиания Михайловна

Отец ребёнка: Будаков Михаил Сергеевич

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаков Михаил Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
24.06.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
26.06.1876 ст.
на кладбище
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