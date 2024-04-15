Будакова Параскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти24.06.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1872 ст.
Дочь: Хроленко Юлиания Михайловна
Отец ребёнка: Будаков Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.06.1876 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
26.06.1876 ст.
на кладбище