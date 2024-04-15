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Будаков Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

12.01.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Будаков Сергей Федосеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Будаков Демид (Дамиан) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будакова Татьяна Васильевна

Смерть
12.01.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DY-L?i=243&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
14.01.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MB-X?i=409&cc=3511744&cat=1008700
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