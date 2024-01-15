Будаков Тимофей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
08.01.1882 ст.
Домна Дмитриевна Белокур
Бракосочетание
04.11.1884 ст.
Рождение ребёнка
08.07.1885 ст.
Сын: Будаков Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Будакова Юлиания Павловна
Рождение ребёнка
24.01.1890 ст.
Дочь: Будакова Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Будакова Юлиания Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно