Будаков Тимофей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаков Тимофей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
08.01.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Домна Дмитриевна Белокур
Бракосочетание
04.11.1884 ст.

Жена: Будакова Юлиания Павловна

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.07.1885 ст.

Сын: Будаков Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Будакова Юлиания Павловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
24.01.1890 ст.

Дочь: Будакова Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Будакова Юлиания Павловна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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