Пархоменко (Будакова) Вера Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Будаков Трофим Сергеевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
05.11.1868 ст.
Григорий Федорович Котенко
Бракосочетание
02.05.1871 ст.
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NC-1?i=424&cc=3511744
Восприемник
08.08.1871 ст.
Наталия Федоровна (Котенко) Коноваленко
Рождение ребёнка
15.08.1878 ст.
Сын: Пархоменко Максим Трофимович
Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
28.02.1881 ст.
Сын: Пархоменко Василий Трофимович
Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
08.01.1884 ст.
Сын: Пархоменко Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PS-R?i=321&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.
Сын: Пархоменко Денис Трофимович
Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
07.05.1890 ст.
Сын: Пархоменко Иван Трофимович
Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Анисья Трофимовна
Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно