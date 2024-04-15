Пархоменко (Будакова) Вера Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПархоменко (Будакова) Вера Трофимовна

Пархоменко (Будакова) Вера Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Будаков Трофим Сергеевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
05.11.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Федорович Котенко
Бракосочетание
02.05.1871 ст.

Муж: Пархоменко Трофим Яковлевич

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NC-1?i=424&cc=3511744
Восприемник
08.08.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Наталия Федоровна (Котенко) Коноваленко
Рождение ребёнка
15.08.1878 ст.

Сын: Пархоменко Максим Трофимович

Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
28.02.1881 ст.

Сын: Пархоменко Василий Трофимович

Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
08.01.1884 ст.

Сын: Пархоменко Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PS-R?i=321&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.

Сын: Пархоменко Денис Трофимович

Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
07.05.1890 ст.

Сын: Пархоменко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Анисья Трофимовна

Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close