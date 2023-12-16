Пархоменко Трофим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПархоменко Трофим Яковлевич

Пархоменко Трофим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.03.1878 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Кирилл Григорьевич Котенко
Рождение ребёнка
15.08.1878 ст.

Сын: Пархоменко Максим Трофимович

Мать ребёнка: Пархоменко Вера Трофимовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.10.1880 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Анастасия Григорьевна Котенко
Восприемник
03.01.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Георгий Прокофьевич Кукса
Рождение ребёнка
08.01.1884 ст.

Сын: Пархоменко Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Пархоменко Вера Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PS-R?i=321&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
09.07.1885 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Андрей Тимофеевич Будаков
Рождение ребёнка
28.02.? ст.

Сын: Пархоменко Василий Трофимович

Мать ребёнка: Пархоменко Вера Трофимовна

Кровное, Сумська область
Вырванные листы из МК, год неизвестен.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Вера Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close