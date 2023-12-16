Пархоменко Трофим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
18.03.1878 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Кирилл Григорьевич Котенко
Рождение ребёнка
15.08.1878 ст.
Сын: Пархоменко Максим Трофимович
Мать ребёнка: Пархоменко Вера Трофимовна
Восприемник
19.10.1880 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Анастасия Григорьевна Котенко
Восприемник
03.01.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Георгий Прокофьевич Кукса
Рождение ребёнка
08.01.1884 ст.
Сын: Пархоменко Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Пархоменко Вера Трофимовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PS-R?i=321&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
09.07.1885 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Андрей Тимофеевич Будаков
Рождение ребёнка
28.02.? ст.
Сын: Пархоменко Василий Трофимович
Мать ребёнка: Пархоменко Вера Трофимовна
Вырванные листы из МК, год неизвестен.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно