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Бучельников Степан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бучельников Ефим Тимофеевич

Мать: Бучельникова Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Бучельников Еким Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бучельников Яков Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучельников Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно