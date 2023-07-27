Бучельников Степан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бучельников Еким Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бучельников Яков Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучельников Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно