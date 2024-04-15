Бучельников Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бучельников Степан Ефимович
Восприемник
07.09.1903 ст.
Афанасий Екимович Бучельников
Восприемник
24.04.1908 ст.
Елизавета Кузьминична Бучельникова
Восприемник
11.05.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Кирилл Григорьевич Мирошниченко
Смерть
Неизвестно