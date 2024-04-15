Бучельников Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельников Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бучельников Степан Ефимович

Мать: не указана

Восприемник
07.09.1903 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Афанасий Екимович Бучельников
Восприемник
24.04.1908 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Елизавета Кузьминична Бучельникова
Восприемник
11.05.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Кирилл Григорьевич Мирошниченко
Смерть
Неизвестно
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