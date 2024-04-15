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Бучельников Яков Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

01.01.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бучельников Степан Ефимович

Мать: не указана

Восприемник
25.07.1910 ст.
Илья Кузьмич Бучельников
Восприемник
23.01.1911 ст.
Максим Екимович Бучельников
Бракосочетание
29.06.1914 ст.

Жена: Бучельникова \\ Коркина Евдокия Федоровна

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетель Бучельников Георгий
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
01.01.1917 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от чахотки
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