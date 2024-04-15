Бучельников Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти01.01.1917 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Бучельников Степан Ефимович
Восприемник
25.07.1910 ст.
Илья Кузьмич Бучельников
Восприемник
23.01.1911 ст.
Максим Екимович Бучельников
Бракосочетание
29.06.1914 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетель Бучельников Георгий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1917 ст.
Причина смерти: от чахотки