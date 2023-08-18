Бучельникова Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бучельников Степан Ефимович

Отец ребёнка: Бучельников Ефим Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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